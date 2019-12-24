В Ватикане началась рождественская литургия под руководством Папы Римского: онлайн
В ночь с 24 на 25 декабря в Базилике святого Петра в Ватикане началась ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска.
Прямую трансляцию мессы из Ватикана ведет 5-й канал.
25 декабря в 12:55 прозвучит Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого Мира (Urbi et Orbi) Святейшего Отца Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет на более чем 50 языках.
Смотрите онлайн-трансляцию мессы:
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