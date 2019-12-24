У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Римського: онлайн
У ніч із 24 на 25 грудня в Базиліці святого Петра у Ватикані розпочалася нічна Різдвяна Літургія під проводом Святішого Отця Папи Римського Франциска.
Пряму трансляцію меси з Ватикану веде 5-й канал.
25 грудня о 12:55 пролунає Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима та цілого світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно виголосить понад 50 мовами.
Дивіться онлайн-трансляцію меси:
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