В Великобритании из-за Brexit подали в отставку трое членов правительства Мэй

Трое членов правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили об отставке из-за несогласия с ее политикой в отношении Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в отставку подали заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

Что такое Brexit? Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС, – 48,1%.

Накануне палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit. Теперь парламент в течение 27 марта будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза, состоится серия голосований.

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