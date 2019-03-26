14:33
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      В Великобритании из-за Brexit подали в отставку трое членов правительства Мэй

      27 Читати новину українською
      В Великобритании из-за Brexit подали в отставку трое членов правительства Мэй
      / Getty Images

      Трое членов правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили об отставке из-за несогласия с ее политикой в отношении Brexit.

      Об этом сообщает ВВС.

      Так, в отставку подали заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

      Что такое Brexit? Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС, – 48,1%.

      Накануне палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit. Теперь парламент в течение 27 марта будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза, состоится серия голосований.

      Какие проблемы ожидают Британию в случае жесткого Brexitв материале 24 канала

      blog_ava
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      сегодня
      755
      Теги: Тереза Мэй Великобритания Brexit
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
      сегодня , 13:00 От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
      Юлія Турелик 34
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сегодня , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 405
      Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      сегодня , 09:01 Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      Євгенія Мазур 1
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сегодня , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 1567
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      сегодня , 07:39 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      755
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия ощутил мир
       9 августа 2018 , 14:42
      Россияне из-за технической ошибки полюбили Путина не слишком сильно
       16 декабря 2016 , 17:37 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук