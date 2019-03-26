У Великій Британії через Brexit подали у відставку троє членів уряду Мей

Троє членів уряду прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей повідомили про відставку через незгоду з її політикою щодо Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

Так, у відставку подали заступник міністра у справах бізнесу та промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров’я Стів Брайн.

Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

Напередодні палата громад парламенту Великої Британії захопила на добу контроль над процесом Brexit. Тепер парламент протягом 27 березня буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського союзу, відбудеться серія голосувань.

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