08:50
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Великобритании мужчина случайно купил антикварный кувшин за пять долларов

      152 Читати новину українською
      Кувшин за пять долларов оказался древним изделием Индской цивилизации
      Кувшин за пять долларов оказался древним изделием Индской цивилизации / hansonsauctioneers.co.uk/

      В британском графстве Дербишир в Виллингтоне Карл Мартин пять лет назад бродил рынком бывших в употреблении товаров. Мужчина купил изделие с изображением антилопы, позже покупатель выяснил, что кувшине более чем 4 тысячи лет.

      Об этом сообщает ВВС.

      Читайте также: Ученые определили "золотую эпоху" Вселенной

      Мужчина приобрел кувшин и пять лет использовал его как стакан для зубной щетки. Господин Мартин признается, что купил изделие всего за 5 долларов.

      Я поставил его в ванной комнате и ставил туда зубную щетку и пасту. На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый кувшин, но впоследствии просто забыл об этом,
      – говорит мужчина.

      глечик стародавній

      Карл Мартин держит старинный кувшин за 5 долларов // Фото: Hansons Auctioneers

      По оценке аукционера Джеймса Бренчли, кувшин изготовили около 1900-го года до нашей эры представители Индской цивилизации. Известно, что эта цивилизация Бронзового века была расположена на территориях, которые сегодня занимают Индия, Пакистан и Афганистан.

      Карл Мартин отметил, что очень удивился, когда узнал, какую древнюю вещь он купил.

      "Остается только догадываться, как этот древний предмет оказался на рынке бывших в употреблении товаров в Южном Дербишире", – добавил Мартин.

      Теги: Деньги История Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сегодня , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 269
      Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      сегодня , 07:45 Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      15
      Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC
      сегодня , 04:01 Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC
      1022
      Главные новости 1 декабря: Трамп не пожал руку Путину, авария поезда в РФ, премия семье Сенцова
      1 декабря , 22:02 Главные новости 1 декабря: Трамп не пожал руку Путину, авария поезда в РФ, премия семье Сенцова
      1684
      Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      1 декабря , 22:00 Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      Наталія Лебідь 409
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В России определились, когда и как будут отвечать на "кремлевский список"
       5 февраля , 10:57
      Собаку исключили из полицейской академии за чрезмерное дружелюбие
       9 июня 2017 , 12:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук