В Великобритании мужчина случайно купил антикварный кувшин за пять долларов

В британском графстве Дербишир в Виллингтоне Карл Мартин пять лет назад бродил рынком бывших в употреблении товаров. Мужчина купил изделие с изображением антилопы, позже покупатель выяснил, что кувшине более чем 4 тысячи лет.

Об этом сообщает ВВС.

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Мужчина приобрел кувшин и пять лет использовал его как стакан для зубной щетки. Господин Мартин признается, что купил изделие всего за 5 долларов.

Я поставил его в ванной комнате и ставил туда зубную щетку и пасту. На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый кувшин, но впоследствии просто забыл об этом,

– говорит мужчина.

Карл Мартин держит старинный кувшин за 5 долларов // Фото: Hansons Auctioneers

По оценке аукционера Джеймса Бренчли, кувшин изготовили около 1900-го года до нашей эры представители Индской цивилизации. Известно, что эта цивилизация Бронзового века была расположена на территориях, которые сегодня занимают Индия, Пакистан и Афганистан.

Карл Мартин отметил, что очень удивился, когда узнал, какую древнюю вещь он купил.

"Остается только догадываться, как этот древний предмет оказался на рынке бывших в употреблении товаров в Южном Дербишире", – добавил Мартин.