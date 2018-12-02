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      У Великобританії чоловік випадково купив антикварний глечик за п'ять доларів

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      Глечик за п'ять доларів виявився стародавнім виробом Індської цивілізації
      Глечик за п'ять доларів виявився стародавнім виробом Індської цивілізації / hansonsauctioneers.co.uk/

      У британському графстві Дербішир у Віллінгтоні Карл Мартін п'ять років тому блукав ринком вживаних товарів. Чоловік купив виріб із зображенням антилопи, пізніше покупець з’ясував, що глечику більш ніж 4000 років.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Чоловік придбав глечик і п’ять років використовував його як склянку для зубної щітки. Пан Мартін зізнається, що купив виріб всього лише за 5 доларів.

      Я поставив його в ванній кімнаті й ставив туди зубну щітку та пасту. На ньому навіть залишилося кілька слідів від пасти. Я, звісно, підозрював, що це дуже старий глечик, але згодом просто забув про це,
      – каже чоловік.

      глечик стародавній
      Карл Мартін тримає стародавній глечик за 5 доларів//Фото: Hansons Auctioneers

      За оцінкою аукціонера Джеймса Бренчлі, глечик виготовили близько 1900-го року до нашої ери представники Індської цивілізації. Відомо, що ця цивілізація Бронзової доби була розташована на територіях, які сьогодні займають Індія, Пакистан і Афганістан.

      Карл Мартін зазначив, що дуже здивувався, коли дізнався, яку стародавню річ він купив.

      "Залишається лише здогадуватися, як цей стародавній предмет опинився на ринку вживаних товарів в Південному Дербіширі", – додав Мартін.

      Теги: Великобританія Історія Гроші
      Джерело: 24 Канал
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