В Великобритании нашли редкую серебристую лису

Редкая серебристая или серебристо-черная лиса была найдена в дном из садов графства Чешир в Великобритании. Теперь за ней ухаживает Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Об этом сообщило издание Fox News.

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Лису назвали Шэдоу. Эксперты считают, что это домашнее животное, поскольку у нее очень послушный характер.

Я увидела сообщение в местной группе Facebook, и, похоже, что лиса провела в саду большую часть дня,

– сказала бывший инспектор RSPCA Аманда Ловетт.

Ветеринары поймали зверя и осмотрели. Выяснилось, что лиса здорова, но немного полненькая.

Эксперты объясняют, что серебристые лисы идентичны обычным, они отличаются только цветом меха. Как и их рыжие собратья, серебристые лисы едят все: от грызунов и кроликов до ягод и растений.



Ветеринары поймали животное и осмотрели