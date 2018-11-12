В Великобритании нашли редкую серебристую лису
Редкая серебристая или серебристо-черная лиса была найдена в дном из садов графства Чешир в Великобритании. Теперь за ней ухаживает Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
Об этом сообщило издание Fox News.
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Лису назвали Шэдоу. Эксперты считают, что это домашнее животное, поскольку у нее очень послушный характер.
Я увидела сообщение в местной группе Facebook, и, похоже, что лиса провела в саду большую часть дня,
– сказала бывший инспектор RSPCA Аманда Ловетт.
Ветеринары поймали зверя и осмотрели. Выяснилось, что лиса здорова, но немного полненькая.
Эксперты объясняют, что серебристые лисы идентичны обычным, они отличаются только цветом меха. Как и их рыжие собратья, серебристые лисы едят все: от грызунов и кроликов до ягод и растений.
Ветеринары поймали животное и осмотрели