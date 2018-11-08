В США у осьминога родились около десяти тысяч детенышей

Один из сотрудников морского центра штата Джорджия, США, обнаружил в аквариуме с осьминогом, которого до этого считали самцом около десяти тысяч детенышей.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Сотрудник морского центра Девин Дюмон, заявил, что пытаясь рассмотреть непонятное "конфетти" в аквариуме, увидел, что это детеныши осьминога и сначала даже запаниковал.

Затем он вместе с другими специалистами стал вылавливать маленьких осьминогов, которые сейчас находятся в исследовательской лаборатории.

Крошечные осьминоги редко выживают в неволе, поэтому их решили выпустить в дикую природу.

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