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      В США у осьминога родились около десяти тысяч детенышей

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      Осьминог, которого считали самцом, родил десять тысяч детенышей
      Осьминог, которого считали самцом, родил десять тысяч детенышей / Скриншот

      Один из сотрудников морского центра штата Джорджия, США, обнаружил в аквариуме с осьминогом, которого до этого считали самцом около десяти тысяч детенышей.

      Об этом сообщило издание Daily Mail.

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      Сотрудник морского центра Девин Дюмон, заявил, что пытаясь рассмотреть непонятное "конфетти" в аквариуме, увидел, что это детеныши осьминога и сначала даже запаниковал.

      Затем он вместе с другими специалистами стал вылавливать маленьких осьминогов, которые сейчас находятся в исследовательской лаборатории.

      Крошечные осьминоги редко выживают в неволе, поэтому их решили выпустить в дикую природу.

      Смотрите видео: у осьминога родились десять тысяч детенышей

       

      Теги: Новости США Курьезные новости мир животных
      Источник: 24 Канал
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