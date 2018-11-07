В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета
В Центральном парке Нью-Йорка заметили самца утки-мандаринки, что вызвало сильный ажиотаж среди посетителей.
Об этом сообщило издание NDTV.
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Появление птицы, не встречается в дикой природе США, очень удивила орнитологов, ведь ни один из местных зоопарков не сообщал о пропаже.
Власти города, убедившись в том, что птица чувствует себя комфортно, решили оставить утку в парке.
Насколько мы можем судить, птица здоров. Он может летать и добывать себе пищу,
– заявил смотритель Центрального парка Джон МакКой
Утка-мандаринка вызвала немалый ажиотаж. В парке собрались сотни людей, чтобы полюбоваться птицей и сделать фото красивой утки
Видео и фото птицы получили безумного распространения пользователями в социальных сетях. Записи собирают тысячи просмотров и лайков.