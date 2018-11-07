В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета

В Центральном парке Нью-Йорка заметили самца утки-мандаринки, что вызвало сильный ажиотаж среди посетителей.

Об этом сообщило издание NDTV.

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Появление птицы, не встречается в дикой природе США, очень удивила орнитологов, ведь ни один из местных зоопарков не сообщал о пропаже.

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 11 жовтня 2018 р.

Власти города, убедившись в том, что птица чувствует себя комфортно, решили оставить утку в парке.

Насколько мы можем судить, птица здоров. Он может летать и добывать себе пищу,

– заявил смотритель Центрального парка Джон МакКой

Утка-мандаринка вызвала немалый ажиотаж. В парке собрались сотни людей, чтобы полюбоваться птицей и сделать фото красивой утки

Big crowds at Central Park to see the Mandarin duck (cc @juliarebeccaj) pic.twitter.com/eDsjZlK9ox — Tyler Pager (@tylerpager) 3 листопада 2018 р.

Видео и фото птицы получили безумного распространения пользователями в социальных сетях. Записи собирают тысячи просмотров и лайков.

Can we all give a warm welcome to Central Park's newest resident, this spectacular Mandarin Duck! Showed up several days ago and it's made itself right at home (despite being native to east Asia) #mandarinduck pic.twitter.com/5iIVPGhVcU — Phil Torres (@phil_torres) 1 листопада 2018 р.