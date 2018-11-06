В Великобритании родился редкий гибрид осла и зебры
В графстве Сомерсет в Великобритании недавно родился уникальный детеныш осла и зебры.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
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Детеныш назвали Зиппо, его отец – осел, а мама – зебра, привезена на ранчо из-за рубежа. Его окраска очень необычная: тело серое, как в осла, а на ногах – полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего двое.
39-летняя фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не наносить стресс животному даже не возила его к ветеринару. Она заявила, что очень рада здоровому ребеночку-гибрида.
Фермер очень беспокоилась о том, как пройдет беременность жывотного
Источник: 24 Канал
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