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      В Великобритании родился редкий гибрид осла и зебры

      24 Читати новину українською
      Подобных животных в Великобритании всего два
      Подобных животных в Великобритании всего два / dailymail

      В графстве Сомерсет в Великобритании недавно родился уникальный детеныш осла и зебры.

      Об этом сообщило издание Daily Mail.

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      Детеныш назвали Зиппо, его отец – осел, а мама – зебра, привезена на ранчо из-за рубежа. Его окраска очень необычная: тело серое, как в осла, а на ногах – полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего двое.

      39-летняя фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не наносить стресс животному даже не возила его к ветеринару. Она заявила, что очень рада здоровому ребеночку-гибрида.

      тварини, гібрид осла та зебри
      Фермер очень беспокоилась о том, как пройдет беременность жывотного

      Теги: Великобритания мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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