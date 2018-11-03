У Канаді двоє ведмедів заснули на електроопорі: кумедне відео

У Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп та, обнявши його, заснули. Рятувальники вже розгорнули спецоперацію із порятунку звірів, проте тварини злізли самі.

Про курйозний випадок проінформували в компанії з електропостачання.

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Інцидент трапився в канадській провінції Манітоба. Задля порятунку тварин рятувальники розгорнули спецоперацію та відімкнули електропостачання.

For those following along with this story, the bears have made it down safely Definitely not a call our line workers go to every day. Let's hope these cubs learnt that hydro polls aren't the best place to snooze #breakingnews pic.twitter.com/bnmVda641F — Manitoba Hydro (@manitobahydro) 31 октября 2018 г.

Коли ж люди на підіймачі дісталися ведмедів, побачили, що ті просто сплять.

Їх розбудили, після чого ведмеді самостійно злізли зі стовпа.

UPDATE: The bears are still up the pole, and they're actually sleeping up there. Officials are still working out a game plan to get the bears down safely ( courtesy of @rycanada) — Manitoba Hydro (@manitobahydro) 31 октября 2018 г.

Рятувальники припускають, що тварини видерлися на електроопору, бо чогось злякались.

Дивіться кумедне відео із ведмедями: