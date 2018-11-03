09:06
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Канаді двоє ведмедів заснули на електроопорі: кумедне відео

      1517 Читать новость на русском
      Ведмідь на електроопорі
      Ведмідь на електроопорі / фото з соцмереж

      У Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп та, обнявши його, заснули. Рятувальники вже розгорнули спецоперацію із порятунку звірів, проте тварини злізли самі.

      Про курйозний випадок проінформували в компанії з електропостачання.

      Читайте також: Собака потішно реагує на гору листя: відео, що підірвало мережу

      Інцидент трапився в канадській провінції Манітоба. Задля порятунку тварин рятувальники розгорнули спецоперацію та відімкнули електропостачання.

      Коли ж люди на підіймачі дісталися ведмедів, побачили, що ті просто сплять.

      Їх розбудили, після чого ведмеді самостійно злізли зі стовпа.

      Рятувальники припускають, що тварини видерлися на електроопору, бо чогось злякались.

      Дивіться кумедне відео із ведмедями:

       

      Теги: Курйозні новини світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сьогодні , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сьогодні , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 листопада , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      2 листопада , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 листопада , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук