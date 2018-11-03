У Канаді двоє ведмедів заснули на електроопорі: кумедне відео
У Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп та, обнявши його, заснули. Рятувальники вже розгорнули спецоперацію із порятунку звірів, проте тварини злізли самі.
Про курйозний випадок проінформували в компанії з електропостачання.
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Інцидент трапився в канадській провінції Манітоба. Задля порятунку тварин рятувальники розгорнули спецоперацію та відімкнули електропостачання.
Коли ж люди на підіймачі дісталися ведмедів, побачили, що ті просто сплять.
Їх розбудили, після чого ведмеді самостійно злізли зі стовпа.
Рятувальники припускають, що тварини видерлися на електроопору, бо чогось злякались.
Дивіться кумедне відео із ведмедями:
Джерело: 24 Канал
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