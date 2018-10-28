Собака потішно реагує на гору листя: відео, що підірвало мережу

У мережі набирають популярності відео із забавною реакцією лабрадора на гору листя. Як зясувалося, собаку звати Стелла та живе вона у американському місті Мен.

Відповідні ролики за участю чотирилапої з’явилися у мережі.

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На одному з відео, яке поширила господарка пса, видно, як Стелла вискакує з машини одразу після того, як відкриваються двері, і одразу ж кидається до величезної гори листя.

В іншому ж можна побачити, як тварина грається зі своїм другом у горі листя - зокрема, інший собака повторює за Стеллою її веселі експерименти.

До слова, нещодавно мережу тішило відео, як у Нью-Йорку чоловік вирішив влаштувати сольний концерт у лісі та на його музику збіглися близько 20 єнотів.