В Канаде двое медведей уснули на электроопоре: смешное видео

В Канаде двое черных медведей вскарабкались на электрический столб и, обняв его, заснули. Спасатели уже развернули спецоперацию по спасению животных, однако животные слезли сами.

О курьезном случае проинформировали в компании по электроснабжению.

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Инцидент произошел в канадской провинции Манитоба. Для спасения животных спасатели развернули спецоперацию и отключили электроснабжение.

For those following along with this story, the bears have made it down safely Definitely not a call our line workers go to every day. Let's hope these cubs learnt that hydro polls aren't the best place to snooze #breakingnews pic.twitter.com/bnmVda641F — Manitoba Hydro (@manitobahydro) 31 октября 2018 г.

Когда же люди на подъемнике добрались до медведей, увидели, что те просто спят.

Их разбудили, после чего медведи самостоятельно слезли со столба.

UPDATE: The bears are still up the pole, and they're actually sleeping up there. Officials are still working out a game plan to get the bears down safely ( courtesy of @rycanada) — Manitoba Hydro (@manitobahydro) 31 октября 2018 г.

Спасатели предполагают, что животные выбрались на электроопору, так как чего-то испугались.

Смотрите смешное видео с медведями: