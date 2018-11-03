В Канаде двое медведей уснули на электроопоре: смешное видео
В Канаде двое черных медведей вскарабкались на электрический столб и, обняв его, заснули. Спасатели уже развернули спецоперацию по спасению животных, однако животные слезли сами.
О курьезном случае проинформировали в компании по электроснабжению.
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Инцидент произошел в канадской провинции Манитоба. Для спасения животных спасатели развернули спецоперацию и отключили электроснабжение.
Когда же люди на подъемнике добрались до медведей, увидели, что те просто спят.
Их разбудили, после чего медведи самостоятельно слезли со столба.
Спасатели предполагают, что животные выбрались на электроопору, так как чего-то испугались.
Смотрите смешное видео с медведями:
Источник: 24 Канал
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