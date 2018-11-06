У Великобританії народився рідкісний гібрид осла та зебри

У графстві Сомерсет у Великобританії нещодавно народилося унікальне дитинча осла та зебри.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Дитинча назвали Зіппо, його батько – осел, а мама – зебра, привезена на ранчо з-за кордону. Його забарвлення дуже незвичайне: тіло сіре, як у осла, а на ногах – наче смугасті гетри. Подібних тварин у Великобританії всього двоє.

39-річна фермерка Христина Тернер дуже хвилювалася, як пройде вагітність зебри. Щоб не завдавати стрес тварині навіть не возила її до ветеринара. Вона заявила, що дуже рада здоровому дитинчаті-гібриду.



Фермерка дуже турбувалася про те, як пройде вагітність тварини