У Великобританії народився рідкісний гібрид осла та зебри
У графстві Сомерсет у Великобританії нещодавно народилося унікальне дитинча осла та зебри.
Про це повідомило видання Daily Mail.
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Дитинча назвали Зіппо, його батько – осел, а мама – зебра, привезена на ранчо з-за кордону. Його забарвлення дуже незвичайне: тіло сіре, як у осла, а на ногах – наче смугасті гетри. Подібних тварин у Великобританії всього двоє.
39-річна фермерка Христина Тернер дуже хвилювалася, як пройде вагітність зебри. Щоб не завдавати стрес тварині навіть не возила її до ветеринара. Вона заявила, що дуже рада здоровому дитинчаті-гібриду.
Фермерка дуже турбувалася про те, як пройде вагітність тварини
Джерело: 24 Канал
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