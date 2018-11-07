У Нью-Йорку качка-мандаринка стала зіркою інтернету

У Центральному парку Нью-Йорка помітили самця качки-мандаринки, що викликало сильний ажіотаж серед відвідувачів.

Про це повідомило видання NDTV.

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Поява птаха, що не зустрічається в дикій природі США, дуже здивувала орнітологів, адже жоден з місцевих зоопарків не повідомляв про зникнення.

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 11 жовтня 2018 р.

Влада міста, упевнившись в тому, що птах відчуває себе комфортно, вирішила залишити качку у парку.

Наскільки ми можемо судити, птах здоровий. Він може літати і добувати собі їжу,

– заявив доглядач Центрального парку Джон МакКой

Качка-мандаринка викликала чималий ажіотаж. У парку зібралися сотні людей аби помилуватися птахом та зробити фото красивої качки

Big crowds at Central Park to see the Mandarin duck (cc @juliarebeccaj) pic.twitter.com/eDsjZlK9ox — Tyler Pager (@tylerpager) 3 листопада 2018 р.

Відео та фото птаха набули шаленого поширення користувачами в соціальних мережах. Записи збирають тисячі переглядів та вподобань.

Can we all give a warm welcome to Central Park's newest resident, this spectacular Mandarin Duck! Showed up several days ago and it's made itself right at home (despite being native to east Asia) #mandarinduck pic.twitter.com/5iIVPGhVcU — Phil Torres (@phil_torres) 1 листопада 2018 р.