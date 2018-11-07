У Нью-Йорку качка-мандаринка стала зіркою інтернету
У Центральному парку Нью-Йорка помітили самця качки-мандаринки, що викликало сильний ажіотаж серед відвідувачів.
Про це повідомило видання NDTV.
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Поява птаха, що не зустрічається в дикій природі США, дуже здивувала орнітологів, адже жоден з місцевих зоопарків не повідомляв про зникнення.
Влада міста, упевнившись в тому, що птах відчуває себе комфортно, вирішила залишити качку у парку.
Наскільки ми можемо судити, птах здоровий. Він може літати і добувати собі їжу,
– заявив доглядач Центрального парку Джон МакКой
Качка-мандаринка викликала чималий ажіотаж. У парку зібралися сотні людей аби помилуватися птахом та зробити фото красивої качки
Відео та фото птаха набули шаленого поширення користувачами в соціальних мережах. Записи збирають тисячі переглядів та вподобань.
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