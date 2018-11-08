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      У США у восьминога народилися близько десяти тисяч дитинчат

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      Восьминіг, якого вважали самцем, народив десять тисяч дитинчат
      Восьминіг, якого вважали самцем, народив десять тисяч дитинчат / Скріншот

      Один зі співробітників морського центру штату Джорджія, США, виявив в акваріумі з восьминогом, якого до цього вважали самцем, близько десяти тисяч дитинчат.

      Про це повідомило видання Daily Mail.

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      Співробітник морського центру Девін Дюмон, заявив, що намагаючись розглянути незрозуміле "конфеті" в акваріумі, побачив, що це дитинчата восьминога і спочатку навіть запанікував.

      Потім він разом з іншими фахівцями став виловлювати маленьких восьминогів, які наразі перебувають у дослідницькій лабораторії.

      Крихітні восьминоги рідко виживають у неволі, тому їх вирішили випустити у дику природу.

      Дивіться відео: у восьминога народилися десять тисяч дитинчат

       

      Теги: Новини США світ тварин Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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