У США у восьминога народилися близько десяти тисяч дитинчат
Один зі співробітників морського центру штату Джорджія, США, виявив в акваріумі з восьминогом, якого до цього вважали самцем, близько десяти тисяч дитинчат.
Про це повідомило видання Daily Mail.
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Співробітник морського центру Девін Дюмон, заявив, що намагаючись розглянути незрозуміле "конфеті" в акваріумі, побачив, що це дитинчата восьминога і спочатку навіть запанікував.
Потім він разом з іншими фахівцями став виловлювати маленьких восьминогів, які наразі перебувають у дослідницькій лабораторії.
Крихітні восьминоги рідко виживають у неволі, тому їх вирішили випустити у дику природу.
Дивіться відео: у восьминога народилися десять тисяч дитинчат
Джерело: 24 Канал
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