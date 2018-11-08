У США у восьминога народилися близько десяти тисяч дитинчат

Один зі співробітників морського центру штату Джорджія, США, виявив в акваріумі з восьминогом, якого до цього вважали самцем, близько десяти тисяч дитинчат.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Співробітник морського центру Девін Дюмон, заявив, що намагаючись розглянути незрозуміле "конфеті" в акваріумі, побачив, що це дитинчата восьминога і спочатку навіть запанікував.

Потім він разом з іншими фахівцями став виловлювати маленьких восьминогів, які наразі перебувають у дослідницькій лабораторії.

Крихітні восьминоги рідко виживають у неволі, тому їх вирішили випустити у дику природу.

Дивіться відео: у восьминога народилися десять тисяч дитинчат