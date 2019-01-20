В Великобритании нашли самую старую таблицу Менделеева: фото

В престижном британском университете Сент-Эндрюс нашли периодическую таблицу химических элементов Менделеева, датированную 1885 годом.

Об этом сообщается на сайте университета.

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Нашел ее Алан Эйткен еще в 2014 году, во время генеральной уборки в одной из кладовых университет, в котором было полно химикатов, оборудования и лабораторного принадлежности.

Через несколько месяцев сортировки и инвентаризации было выявлен рулон учебных таблиц. Среди них была большая, чрезвычайно древняя периодическая таблица. Университет обратился к ряду экспертов для проверки ее подлинности и определения возраста.

После проведения исследования ученые пришли к выводу, что таблица является старейшей из сохранившихся в мире.

Мы рады, что теперь знаем, что самая старая из известных периодических таблиц содержится в Сент-Эндрюс. Благодаря щедрости Национального фонда сохранения рукописей этот экземпляр был сохранен для нынешнего и будущих поколений, и мы надеемся сделать его доступным для всех,

— отметил Габриэль Сьюэлл, глава отдела специальных коллекций университета.

Профессор Эрик Шерри, эксперт по истории периодических таблиц из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, датировал таблицу между 1879 и 1886 годами, основываясь на представленных элементах. На тот момент были открыты еще далеко не все химические элементы, и в таблице немало пробелов. Например, бросается в глаза отсутствие уже второго элемента, гелия (он был обнаружен на Земле только в 1895 году).