00:51
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Великобритании нашли самую старую таблицу Менделеева: фото

      24 Читати новину українською
      В Великобритании нашли самую старую таблицу Менделеева
      В Великобритании нашли самую старую таблицу Менделеева / https://www.st-andrews.ac.uk/

      В престижном британском университете Сент-Эндрюс нашли периодическую таблицу химических элементов Менделеева, датированную 1885 годом.

      Об этом сообщается на сайте университета.

      Читайте также: Гаражное граффити Бэнкси продали за кругленькую сумму: фото

      Нашел ее Алан Эйткен еще в 2014 году, во время генеральной уборки в одной из кладовых университет, в котором было полно химикатов, оборудования и лабораторного принадлежности.

      Через несколько месяцев сортировки и инвентаризации было выявлен рулон учебных таблиц. Среди них была большая, чрезвычайно древняя периодическая таблица. Университет обратился к ряду экспертов для проверки ее подлинности и определения возраста.

      После проведения исследования ученые пришли к выводу, что таблица является старейшей из сохранившихся в мире.

      Мы рады, что теперь знаем, что самая старая из известных периодических таблиц содержится в Сент-Эндрюс. Благодаря щедрости Национального фонда сохранения рукописей этот экземпляр был сохранен для нынешнего и будущих поколений, и мы надеемся сделать его доступным для всех,
      — отметил Габриэль Сьюэлл, глава отдела специальных коллекций университета.

      Профессор Эрик Шерри, эксперт по истории периодических таблиц из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, датировал таблицу между 1879 и 1886 годами, основываясь на представленных элементах. На тот момент были открыты еще далеко не все химические элементы, и в таблице немало пробелов. Например, бросается в глаза отсутствие уже второго элемента, гелия (он был обнаружен на Земле только в 1895 году).

      Теги: Великобритания История Наука
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 января: американский эсминец в Черном море и смертельный взрыв в Мексике
      19 января , 22:24 Главные новости 19 января: американский эсминец в Черном море и смертельный взрыв в Мексике
      303
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 января , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 1318
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      19 января , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 165
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      19 января , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 217
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      19 января , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 565
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Смоленская катастрофа: комитет Совета Европы выдвинул России серьезные требования
       25 июня 2018 , 19:20
      Вооруженные столкновения в Кабуле продолжались 19 часов. ФОТО
       14 сентября 2011 , 21:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук