У Великобританії знайшли найстарішу таблицю Мендєлєєва: фото

В престижному британському університеті Сент-Ендрюс знайшли періодичну таблицю хімічних елементів Менделєєва, датовану 1885 роком.

Про це повідомляють на сайті університету.

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Знайшов її Алан Ейткен ще в 2014, під час генерального прибирання в одній з комор університету, у якій було повно хімікатів, обладнання та лабораторного приладдя.

Через кілька місяців сортування та інвентаризації було виявлено рулон навчальних таблиць. Серед них була велика, надзвичайно давня періодична таблиця. Університет звернувся до низки експертів для перевірки її справжності та визначення віку.

Після проведення дослідження вчені прийшли до висновку, що таблиця є найстарішою зі збережених у світі.

Ми раді, що тепер знаємо, що найстаріша з відомих періодичних таблиць міститься в Сент-Ендрюс. Завдяки щедрості Національного фонду збереження рукописів цей екземпляр був збережений для нинішнього і майбутніх поколінь, і ми сподіваємося зробити його доступним для всіх,

— зазначив Габріель Сьюелл, голова відділу спеціальних колекцій університету.

Професор Ерік Шеррі, експерт з історії періодичних таблиць з Каліфорнійського університета в Лос-Анджелесі, датував таблицю між 1879 і 1886 роками, грунтуючись на представлених елементах. На той момент були відкриті ще далеко не всі хімічні елементи, і в таблиці чимало пропусків. Наприклад, кидається в очі відсутність вже другого елементу, гелію (він був виявлений на Землі лише в 1895 році).