В Великобритании опубликовали список самых популярных водок мира

На ключевых позициях в мировом рейтинге наша "Хортица".

Британский журнал Drinks International опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных водочных брендов Millionaires club 2018. По его итогам, отечественный бренд "Хортица" вошел в ТОП-3 самых продаваемых водок мира, показал наибольшую динамику роста среди лидеров. Так, за последний год мировые продажи "Хортица" увеличились на рекордные +8%.

Кроме того, продемонстрировав стремительное увеличение показателей в 2017-м, "Хортица" стала самым быстрорастущим водочным брендом среди отечественных конкурентов и наиболее популярной отечественной водкой в мире.

Успех "Хортица" производитель объясняет использованием лучшего сырья – спирта нового поколения, родниковой воды и авторских рецептур от метра водочного производства.

Напомним, что в рейтинге Millionaires club 2018 включены наиболее популярные марки алкоголя, продажи которых превышают 1 млн 9-литровых кейсов в год, а место определяется на основании годового объема продаж бренда. Рейтинг отражает главные тенденции мирового рынка алкоголя и является наиболее признанным среди профессионалов.