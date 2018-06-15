У Великобританії опублікували список найпопулярніших горілок світу

На ключових позиціях у світовому рейтингу наша "Хортиця".

Британський журнал Drinks International опублікував щорічний рейтинг найуспішніших горілчаних брендів Millionaires club 2018. За його підсумками, вітчизняний бренд "Хортиця" увійшов до ТОП-3 найпродаваніших горілок світу, показав найбільшу динаміку зростання серед лідерів. Так, за останній рік світові продажі "Хортиця" збільшились на рекордні +8%.

Крім того, продемонструвавши стрімке збільшення показників у 2017-му, "Хортиця" стала найбільш швидкозростаючим горілчаним брендом серед вітчизняних конкурентів і найбільш популярною вітчизняною горілкою у світі.

Успіх "Хортиця" виробник пояснює використанням найкращої сировини – спирту нового покоління, джерельної води і авторських рецептур від метра горілчаного виробництва.

Нагадаємо, що до рейтингу Millionaires club 2018 включені найбільш популярні марки алкоголю, продажі яких перевищують 1 млн 9-літрових кейсів на рік, а місце визначається на підставі річного об’єму продажів бренду. Рейтинг відображає головні тенденції світового ринку алкоголю і є найбільш визнаним серед професіоналів.