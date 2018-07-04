В Великобритании выступление министра обороны перебил Siri: смешное видео

Выступление министра обороны Гэвина Уильямсон в британском парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone. Забавная ситуация рассмешила парламентариев.

Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. В один момент в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri.

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"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.

Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором.

"Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – ответил он, что вызвало смех в зале.

Смотрите видео как в Великобритании выступление министра обороны перебил голосовой помощник Siri