В Великобритании выступление министра обороны перебил Siri: смешное видео
Выступление министра обороны Гэвина Уильямсон в британском парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone. Забавная ситуация рассмешила парламентариев.
Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. В один момент в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri.
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"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.
Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором.
"Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – ответил он, что вызвало смех в зале.
Смотрите видео как в Великобритании выступление министра обороны перебил голосовой помощник Siri