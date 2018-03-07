В Вене мужчина напал с ножом на прохожих: есть раненые

В среду вечером, 7 марта, в Вене неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате инцидента трое человек получили серьезные ранения.

Об этом сообщает австрийская газета Heute.

По данным полиции, инцидент случился возле общественного парка Пратер. Мужчина набросился на пешеходов и начал беспорядочно наносить удары, после чего скрылся с места преступления.

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Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, место происшествия оцеплено.

По информации издания Krone, инциденту предшествовала перепалка и драка без применения холодного оружия.