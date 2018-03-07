У Відні чоловік напав з ножем на перехожих: є поранені
23:03, 7 березня 477 Читать новость на русском
В середу ввечері, 7 березня, у Відні невідомий напав з ножем на перехожих. Внаслідок інциденту троє людей зазнали серйозних поранень.
Про це повідомляє австрійська газета Heute.
За даними поліції, інцидент трапився біля громадського парку Пратер. Чоловік накинувся на пішоходів і почав безладно завдавати ударів, після чого зник із місця злочину.
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Наразі поліція розшукує зловмисника, місце події оточене.
За інформацією видання Krone, інциденту передувала перепалка і бійка без застосування холодної зброї.
Джерело: 24 Канал
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