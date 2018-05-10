В Венгрии избрали Виктора Орбана на должность премьер-министра
Парламент Венгрии в четвертый раз переизбрал Виктора Орбана на должность премьер-министра.
Об этом сообщает AP.
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За кандидатуру Виктора Орбана проголосовали 134 парламентария, против – 28. Некоторые из представителей оппозиции бойкотировали заседание.
После голосования новоизбранный премьер-министр заявил, что главная цель правительства – "обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры".
Напомним, во вторник, 8 мая, пока в Национальном собрании Венгрии происходило первое заседание в новом составе, за их стенами – митинговали венгры.
К зданию парламента пришли около полутысячи демонстрантов. Они выступали против венгерского премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес", которая получила большинство в Национальном собрании.
Под стенами парламента активисты развернули большую ленту в цветах венгерского флага и выкрикивали демократические лозунги. Демонстранты заявили, что не позволят системе Орбана отобрать свободу у жителей Венгрии.