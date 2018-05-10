В Угорщині обрано Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра

Парламент Угорщини вчетверте переобрав Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє AP.

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За кандидатуру Віктора Орбана проголосували 134 парламентарії, проти – 28. Деякі з представників опозиції бойкотували засідання.

Після голосування новообраний прем'єр-міністр заявив, що голоавна мета уряду – "забезпечення безпеки Угорщини та християнської культури".

Нагадаємо, у вівторок, 8 травня, поки в Національних зборах Угорщини відбувалось перше засідання у новому складі, за їх стінами – мітингували угорці.



До будівлі парламенту прийшло близько півтисячі демонстрантів. Вони виступали проти угорського прем'єра Віктора Орбана та його партії "Фідес", яка отримала більшість у Національних зборах.



Під стінами парламенту активісти розгорнули велику стрічку в кольорах угорського прапора та вигукували демократичні гасла. Демонстранти заявили, що не дозволять системі Орбана відібрати свободу в мешканців Угорщини.