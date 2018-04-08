В Венгрии начались парламентские выборы

В Венгрии начались выборы в парламент страны. В выборах принимают участие шесть партий: партия премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес", партия "Йоббик", Венгерская социалистическая партия, "Политика может быть другой", "Вместе", партия "Демократическая коалиция".

Об этом информирует газета Magyar Nemzet, передает Громадское радио.

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Участки для голосования начали свою работу в 06:00 по местному времени. Проголосовать граждане страны смогут до 19:00, после чего участки закроются, и начнется подсчет голосов. По данным издания, явка на 07:00 составила 2,24% от общего числа избирателей.

В Будапеште в течение первого часа работы участков проголосовали 26 200 человек — 1,92% от общего числа избирателей, отмечает газета.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2014 года. Победу на них одержала партия премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес", которая получила 133 мест из 199.