"Венгрия манипулирует": в МИД Украины отреагировали на новые требования по закону об образовании

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал манипулятивными заявления своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто относительно требований к закону об образовании и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом Боднар написал в своем Twitter.

Отметим, что ранее Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, если Венгрия не получит гарантий, что украинский закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены существенные изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Венгрия манипулирует, поскольку: во-первых, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а во-вторых, Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать,

– написал Боднар.

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Он также выразил сожаление по поводу того, что желание Сийярто заработать голоса на выборах "побеждает здоровую логику двусторонних отношений".

Угорщина маніпулює, оскільки:

1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;

2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.

Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 березня 2018 р.

Комментируя высказанное главой МИД Венгрии недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово, Боднар отметил, что своими заявлениями Венгрия играет на руку России.

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", – констатировал замминистра.

Своїми заявами Угорщина грає на руку Росії. Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів https://t.co/shgwsXWsTd — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 березня 2018 р.

Напомним, накануне Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон из 800 солдат в Берегово.