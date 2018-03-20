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"Венгрия манипулирует": в МИД Украины отреагировали на новые требования по закону об образовании

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Венгрия манипулирует относительно требований к закону об образовании
Венгрия манипулирует относительно требований к закону об образовании / Фото из открытых источников

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал манипулятивными заявления своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто относительно требований к закону об образовании и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом Боднар написал в своем Twitter.

Отметим, что ранее Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, если Венгрия не получит гарантий, что украинский закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены существенные изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Венгрия манипулирует, поскольку: во-первых, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а во-вторых, Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать,
– написал Боднар.

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Он также выразил сожаление по поводу того, что желание Сийярто заработать голоса на выборах "побеждает здоровую логику двусторонних отношений".

Комментируя высказанное главой МИД Венгрии недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово, Боднар отметил, что своими заявлениями Венгрия играет на руку России.

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", – констатировал замминистра.

Напомним, накануне Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон из 800 солдат в Берегово.

Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Реформа образования Образование Венгрия
Источник: 24 Канал
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