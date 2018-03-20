"Венгрия манипулирует": в МИД Украины отреагировали на новые требования по закону об образовании
Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал манипулятивными заявления своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто относительно требований к закону об образовании и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.
Об этом Боднар написал в своем Twitter.
Отметим, что ранее Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, если Венгрия не получит гарантий, что украинский закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены существенные изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Венгрия манипулирует, поскольку: во-первых, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а во-вторых, Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать,
– написал Боднар.
Читайте также: В Варшаве прошла антиукраинская акция: сожгли портреты Бандеры и Шухевича
Он также выразил сожаление по поводу того, что желание Сийярто заработать голоса на выборах "побеждает здоровую логику двусторонних отношений".
Комментируя высказанное главой МИД Венгрии недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово, Боднар отметил, что своими заявлениями Венгрия играет на руку России.
"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", – констатировал замминистра.
Напомним, накануне Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон из 800 солдат в Берегово.