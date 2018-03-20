Венгрия раскритиковала размещения украинского батальона в Берегово

Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон из 800 солдат в Берегово.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Hirado.hu.

Дипломат добавил, что его особенно беспокоит объяснения Министерства обороны Украины, в котором объяснили такой шаг необходимостью предупредить угрозы территориальной целостности Украины.

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Это означает, что они считают венгерская национальная община является угрозой Киеву, что возмутительно, и именно поэтому Венгрия категорически против этого,

– отметил Сийярто.

Добавим, 9 февраля 2018 на пленарном заседании 30-й сессии Городского совета Берегово обсуждали размещение одного из подразделений 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады на территории города.