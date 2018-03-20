Угорщина розкритикувала розміщення українського батальйону в Берегово

Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон з 800 солдатів в Берегово.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Hirado.hu.

Дипломат додав, що його особливо турбує пояснення Міністерства оборони України, у якому пояснили такий крок необхідністю попередити загрози територіальної цілісності України.

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Це означає, що вони вважають угорська національна спільнота є загрозою Києву, що обурливо, і саме тому Угорщина категорично проти цього,

– зазначив Сійярто.

Додамо, 9 лютого 2018 року на пленарному засіданні 30-ї сесії Міської ради Берегово обговорювали розміщення одного з підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади на території міста.