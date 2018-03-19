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В Варшаве прошла антиукраинская акция: сожгли портреты Бандеры и Шухевича

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Польские националисты топтали ногами красно-черный флаг на антиукраинской акции
Польские националисты топтали ногами красно-черный флаг на антиукраинской акции / Фото из открытых источников

В понедельник, 19 марта, польские националистические организации устроили манифестации у посольства Украины в Варшаве, во время которых произносили антиукраинскую пропаганду. Посольство Украины осудило такие действия.

Об этом сообщается в заявлении Посольства Украины.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", – отмечается в заявлении.

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Отмечается, что одновременно с протестами польских националистов в посольство Украины пришли и поляки, которые выразили солидарность с Украиной и ее народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Добавим, что по сообщению журналиста Евгения Приходько, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".

Теги: Новости Украины Пикет протесты Новости Польши Степан Бандера
Источник: 24 Канал
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