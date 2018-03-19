У Варшаві пройшла антиукраїнська акція: спалили портрети Бандери і Шухевича

В понеділок, 19 березня, польські націоналістичні організації влаштували маніфестації біля посольства України у Варшаві, під час яких виголошували антиукраїнську пропаганду. Посольство України засудило такі дії.

Про це повідомляється у заяві Посольства України.

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями та висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля, в імперській політиці якого немає місця для існування ані вільної України, ані вільної Польщі та демократичної Європи", – наголошується в заяві.

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Зазначається, що одночасно з протестами польських націоналістів до посольства України прийшли і поляки, які висловили солідарність з Україною та її народом під гаслом "За гідність вашу і нашу".

Додамо, що за повідомленням журналіста Євгена Приходька, що польські націоналісти спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича, "а посол польського Сейму поклав на землю червоно-чорний прапор та став на нього зі словами "це бандерівська шмата".