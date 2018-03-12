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"Антибандерівський закон": Дуда назвав помилку Польщі

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Дуда назвав помилку Польщі у прийнятті закону про Інститут нацпам'яті
Дуда назвав помилку Польщі у прийнятті закону про Інститут нацпам'яті / Фото з відкритих джерел

Ухвалення скандальних поправок до закону про Інститут національної пам'яті було в національних інтересах Польщі, і ніхто не може щось диктувати Варшаві в цій сфері.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті Dziennik Gazeta Prawna, передає Onet.

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"Ми вимагаємо поваги до історичної правди, належної термінології. Це турбота про національні інтереси", – наголосив він.

Дуда підкреслив, що якщо хтось дивується такому стану речей, то повинен пам'ятати, що запровадження законів є питанням польського суверенітету.

"Ніхто не буде нам нічого диктувати", – заявив польський президент.

Водночас він все ж визнав, що час для ухвалення цього закону був обраний зовсім невдало.

Погано те, що закон про Інститут національної пам'яті був прийнятий у той момент і в такій формі. У переддень Дня пам'яті про жертв Голокосту,
– підсумував Дуда.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що польський скандальний закон про Інститут національної пам'яті викликає антипольські настрої в Україні. Окрім того, США, Ізраїль та Україна неодноразово закликали польську владу змінити цей закон.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Теги: Новини політики Анджей Дуда Новини Польщі Антибандерівський закон Голокост
Джерело: 24 Канал
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