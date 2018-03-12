"Антибандеровский закон": Дуда назвал ошибку Польши

Принятие скандальных поправок в закон об Институте национальной памяти было в национальных интересах Польши, и никто не может что-то диктовать Варшаве в этой сфере.

Об этом заявил президент Польши Дуда в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.

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"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", – подчеркнул он.

Дуда подчеркнул, что если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

"Никто не будет нам ничего диктовать", – заявил польский президент.

В то же время он все же признал, что время для принятия этого закона было избрано совсем неудачно.

Плохо то, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста,

– подытожил Дуда.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польский скандальный закон об Институте национальной памяти вызывает антипольские настроения в Украине. Кроме того, США, Израиль и Украина неоднократно призывали польские власти изменить этот закон.

Что такое закон об Институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши будет публично употреблять термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.