В Венгрии загорелся автобус с 40 украинцами: фото, видео

В Венгрии близ Будапешта загорелся автобус, в котором ехали более 40 украинских заробитчан. К счастью, никто из них не пострадал, а вот автобус сгорел дотла.

Инцидент произошел утром 26 марта на автодороге М0 в 19 километрах от Будапешта – в районе города Сигетсентмиклош, пишет Mukachevo.net.

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Автобус имел чешские номерные знаки и перевозил более 40 человек. Все они являются гражданами Украины, и, скорее всего, возвращались с заработков.

К счастью, все пассажиры смогли вовремя выйти из транспорта, поэтому от пожара никто не пострадал.



Пассажиры автобуса, который загорелся под Будапештом, успели выйти / фото mukachevo.net

На место инцидента прибыли спасатели, но не смогли полностью потушить пламя – автобус полностью выгорел. Сейчас причину возгорания выясняет полиция.

В Венгрии сгорел автобус, в котором ехали украинцы: фото mukachevo.net

Пожар в автобусе, перевозившем украинцев: видео