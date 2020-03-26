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      В Венгрии загорелся автобус с 40 украинцами: фото, видео

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      В Венгрии близ Будапешта загорелся автобус, в котором ехали более 40 украинских заробитчан. К счастью, никто из них не пострадал, а вот автобус сгорел дотла.

      Инцидент произошел утром 26 марта на автодороге М0 в 19 километрах от Будапешта – в районе города Сигетсентмиклош, пишет Mukachevo.net.

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      Автобус имел чешские номерные знаки и перевозил более 40 человек. Все они являются гражданами Украины, и, скорее всего, возвращались с заработков.

      К счастью, все пассажиры смогли вовремя выйти из транспорта, поэтому от пожара никто не пострадал.


      Пассажиры автобуса, который загорелся под Будапештом, успели выйти / фото mukachevo.net

      На место инцидента прибыли спасатели, но не смогли полностью потушить пламя – автобус полностью выгорел. Сейчас причину возгорания выясняет полиция.

      В Венгрии сгорел автобус, в котором ехали украинцы: фото mukachevo.net

       

      Пожар в автобусе, перевозившем украинцев: видео

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Пожар Заробитчане Транспорт Венгрия
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