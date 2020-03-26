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      В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями: фото, відео

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      В Угорщині згорів автобус, у якому їхали українці / mukachevo.net

      В Угорщині поблизу Будапешта загорівся автобус, в якому їхали понад 40 українських заробітчан. На щастя, ніхто з них не постраждав, а от автобус – згорів дощенту.

      Інцидент трапився вранці 26 березня на автошляху М0 за 19 кілометрів від Будапешту – у районі міста Сігетсентміклош, пише Mukachevo.net.

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      Автобус мав чеські номерні знаки і перевозив понад 40 осіб. Усі вони є громадянами України, і, найімовірніше, поверталися з заробітків.

      На щастя, всі пасажири змогли вчасно вийти з транспорту, тож від пожежі ніхто не постраждав.


      Пасажири автобуса, що загорівся під Будапештом, встигли вийти / фото mukachevo.net

      На місце інциденту прибули рятувальники, але не змогли повністю загасити полум'я – автобус повністю вигорів. Наразі причину займання з'ясовує поліція.

      В Угорщині згорів автобус, у якому їхали українці: фото mukachevo.net

       

      Пожежа в автобусі, що перевозив українців: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Пожежа Заробітчани Транспорт Угорщина
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