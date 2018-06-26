В Верховной Раде хотят освободить от люстрации экс-работников спецслужб СССР

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук представил проект закона, который предусматривает освобождение от люстрации бывших сотрудников спецслужб Советского Союза.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Согласно предлагаемому законопроекту, от люстрации освобождаются все бывшие штатные работники или негласные агенты Комитета государственной безопасности СССР и союзных республик, Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, а также лица, окончившие высшие учебные заведения КГБ СССР.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия; ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная; государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины (статья 15 Конституции Украины).

Стоит отметить, что согласно Закону Украины об очищении власти, принятого в 2014 году, ряду категорий лиц в течение 10 лет запрещено занимать должности в государственных органах власти страны.