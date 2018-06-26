У Верховній Раді хочуть звільнити від люстрації екс-працівників спецслужб СРСР

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук подав проект закону, який передбачає звільнення від люстрації колишніх працівників спецслужб Радянського Союзу.

Про це свідчить документ, опублікований на сайті Верховної Ради.

Згідно із пропонованим законопроектом, від люстрації звільняються усі колишні штатні працівники чи негласні агенти Комітету державної безпеки СРСР та союзних республік, Головного розвідувального управління Міністерства оборони СРСР, а також особи, що закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР.

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У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова; держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (стаття 15 Конституції України).

Варто наголосити, що відповідно до Закону України про очищення влади, ухваленого у 2014 році, низці категорій осіб протягом 10 років заборонено обіймати посади у державних органах влади країни.