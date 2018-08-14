В Верховной Раде планируют снизить цены на брендовую одежду

В Верховную Раду внесли законопроект, который упростит ввоз и вывоз брендовой одежды. Закон предложили нардепы Алексей Мушак и Вадим Кривенко.

Об этом сообщили на сайте парламента.

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В поянсительной записке нардепы утвердили, что большое количество украинских производств шьют одежду для импортных брендов.

Большинство сырья для пошива одежды закупается у иностранных производителей и при ввозе в Украину облагается высокими импортными пошлинами, что в конечном итоге приводит к существенному подорожанию одежды. Особенно это касается тканей, поскольку они составляют 80% себестоимости готовой одежды,

– говорится в сообщении.

В законопроекте сообщили, что из-за высоких таможенных ставок стоимость одежды мировых брендов в Украине несколько дороже, чем в странах Европы. Для сравнения, платье женское мирового бренда Zara в Украине стоит 65 долларов, такая же модель платья в Польше стоит 55 долларов, в Испании – 46.



Этим законом предлагают снизить льготные ставки пошлины на текстильные материалы и текстильные изделия. Брендовая одежда, который импортируется в Украину или экспортируется из Украины для свободного обращения, хотят внести в перечень товаров, к которым не применяются меры, связанные с приостановлением таможенного оформления.

К слову, одни из самых известных брендов одежды такие как H & M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste и другие уже к 2020 году планируют полностью перейти на циклическую модель производства и обеспечить полную переработку материалов.