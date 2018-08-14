У Верховній Раді планують зменшити ціни на брендовий одяг

До Верховної Ради внесли законопроект, який спростить ввезення та вивезення брендового одягу. Закон запропонували нардепи Олексій Мушак та Вадим Кривенко.

Про це повідомили на сайті парламенту.

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У пояснювальній записці нардепи ствердили, що велика кількість українських виробництв шиють одяг для імпортних брендів.

Більшість сировини для пошиття одягу закуповуються в іноземних виробників та при ввезенні в Україну обкладається високими імпортними митами, що в кінцевому результаті призводить до суттєвого здорожчання одягу. Особливо це стосується тканин, оскільки вони складають 80% собівартості готового одягу,

– зазначено в повідомленні.

У законопроекті повідомили, що через високі митні ставки вартість одягу світових брендів в Україні дещо дорожча, ніж у країнах Європи. Для порівняння, сукня жіноча світового бренду Zara в Україні коштує 65 доларів , така ж модель плаття в Польщі коштує 55 доларів, в Іспанії – 46.

Цим законом пропонують знизити пільгові ставки мита на текстильні матеріали та текстильні вироби. Брендовий одяг, який імпортується в Україну чи експортується з України для вільного обігу, хочуть внести до переліку товарів, до яких не застосовуються заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення.

До слова, одні з найвідоміших брендів одягу такі як H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste та інші вже до 2020 року планують повністю перейти на циклічну модель виробництва та забезпечити повну переробку матеріалів.