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У Верховній Раді планують зменшити ціни на брендовий одяг

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У Верховній Раді планують зменшити ціни на брендовий одяг
У Верховній Раді планують зменшити ціни на брендовий одяг / umoloda.kiev.ua

До Верховної Ради внесли законопроект, який спростить ввезення та вивезення брендового одягу. Закон запропонували нардепи Олексій Мушак та Вадим Кривенко.

Про це повідомили на сайті парламенту.

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У пояснювальній записці нардепи ствердили, що велика кількість українських виробництв шиють одяг для імпортних брендів.

Більшість сировини для пошиття одягу закуповуються в іноземних виробників та при ввезенні в Україну обкладається високими імпортними митами, що в кінцевому результаті призводить до суттєвого здорожчання одягу. Особливо це стосується тканин, оскільки вони складають 80% собівартості готового одягу,
– зазначено в повідомленні.

У законопроекті повідомили, що через високі митні ставки вартість одягу світових брендів в Україні дещо дорожча, ніж у країнах Європи. Для порівняння, сукня жіноча світового бренду Zara в Україні коштує 65 доларів , така ж модель плаття в Польщі коштує 55 доларів, в Іспанії – 46.

Цим законом пропонують знизити пільгові ставки мита на текстильні матеріали та текстильні вироби. Брендовий одяг, який імпортується в Україну чи експортується з України для вільного обігу, хочуть внести до переліку товарів, до яких не застосовуються заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення.

До слова, одні з найвідоміших брендів одягу такі як H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste та інші вже до 2020 року планують повністю перейти на циклічну модель виробництва та забезпечити повну переробку матеріалів.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект мито
Джерело: 24 канал
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