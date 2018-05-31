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В Верховной Раде планируют сократить количество депутатов Киевсовета

13 Читати новину українською
Верховная Рада
Верховная Рада / informator.news

В Верховной Раде зарегистрирован проект новой редакции закона о столице, которым предлагается уменьшить количество депутатов Киевсовета со 120 человек до 25 человек и увеличить полномочия мэра.

Об этом сообщила "Укринформу" заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Среди новелл предлагается серьезное сокращение количества депутатов, при этом депутаты должны будут работать на постоянной основе. Мы предлагаем, чтобы было 25 депутатов в Киевском городском совете", – отметила она.

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Вице-спикер подчеркнула, что законопроект предусматривает перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации. При этом предлагается развести функции и роль Киева как города, региона и как столицы. Согласно законопроекту, город будет возглавлять городской голова, который будет иметь всю полноту полномочий.

Он фактически единолично будет формировать городскую администрацию, будет главным распорядителем киевского бюджета. Глава киевской городской администрации фактически будет представлять государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет слежение за законностью решений органа местного самоуправления, – сказала Сыроид.

Вместе с этим глава КГГА предлагается наделить правом оспаривать решение Киевсовета в суде.

"Он не будет иметь никакого отношения к местному бюджету, а будет иметь возможность работать исключительно с государственным бюджетом, который будет приходить в Киев как в регион. Например: на университетское образование, на медицину третьего уровня. То есть это то, что делают сегодня главы областных государственных администраций", – сообщила вице-спикер.

Сыроед также добавила, что в разработке законопроекта принимал участие, в частности, и заместитель председателя КГГА Алексей Резников. По ее словам, документ призван исправить сложившуюся ситуацию с самоуправлением. При этом она отметила, что сейчас фактически всю исполнительную власть в городе Киеве возглавляет председатель КГГА, который назначается Президентом, а мэр почти не имеет полномочий для управления городом.

Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Оксана Сыроид
Источник: 24 Канал
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