У Верховній Раді планують скоротити кількість депутатів Київради

У Верховній Раді зареєстровано проект нової редакції закону про столицю, яким пропонується зменшити кількість депутатів Київради зі 120 осіб до 25 осіб та збільшити повноваження мера.

Про це повідомила "Укрінформу" заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Серед новел пропонується серйозне скорочення кількості депутатів, і при цьому депутати повинні будуть працювати на постійній основі. Ми пропонуємо, щоб було до 25 депутатів в Київській міській раді", – зазначила вона.

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Віце-спікерка наголосила, що законопроект передбачає перерозподіл повноважень між мером та головою міської адміністрації. При цьому пропонується розвести функції і роль Києва як міста, регіону і як столиці. Згідно з законопроектом, місто очолюватиме міський голова, який буде мати усю повноту повноважень.

Він фактично буде одноосібно формувати міську адміністрацію, буде головним розпорядником київського бюджету. Голова київської міської адміністрації, фактично буде представляти державу в регіоні, а не у місті. Його завданням буде слідкування за законністю рішень органу місцевого самоврядування", – сказала Сироїд.

Разом із цим голову КМДА пропонується наділити правом оскаржувати рішення Київради у суді.

"Він не буде мати жодного стосунку до місцевого бюджету, а буде мати змогу працювати виключно з бюджетом державним, який буде приходити до Києва як до регіону. Наприклад: на університетську освіту, на медицину третього рівня. Тобто це те, що роблять сьогодні голови обласних державних адміністрацій", – повідомила віце-спікерка.

Сироїд також додала, що у розробці законопроекту брав участь, зокрема, і заступник голови КМДА Олексій Резніков. За її словами, документ покликаний виправити ситуацію, що склалася із самоврядуванням. При цьому вона зазначила, що зараз фактично всю виконавчу владу в місті Києві очолює голова КМДА, який призначається Президентом, а міський голова майже не має повноважень для управління містом.