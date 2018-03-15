В Верховной Раде появятся два новых депутата

Вместо Валерия Пацкана, которого избрали главой Счетной палаты, и Людмилы Денисовой, которая стала уполномоченным по правам человека, в Раду проходят два новых нардепа.

Как пишет издание "Украинская правда", новыми депутатами станут экс-министр юстиции Роман Зварыч и Михаил Побочих.

Читайте также: Новым главой НБУ стал Яков Смолий

Так, Роман Зварыч включен в избирательный список под №82 от партии БПП. Он уже был депутатом Рады III-VI созывов – в III и IV от "Народного Руха Украины" и в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко.

Михаил Побочих включен в избирательный список под №81 от партии "Народный Фронт". Он работает заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем, АО "Ощадбанк".