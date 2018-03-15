У Верховній Раді з’являться ще два нові депутати

Замість Валерія Пацкана, якого обрали головою Рахункової палати, та Людмили Денисової, яка стала уповноваженою з прав людини, до Ради проходять два нових нардепи.

Як пише видання "Українська правда", новими депутатами стануть екс-міністр юстиції Роман Зварич та Михайло Побочіх.

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Так, Роман Зварич включений до виборчого списку під № 82 від партії БПП. Він вже був депутатом Ради в III-VI скликаннях – в III і IV від "Народного Руху України" та у V-VI - від "Нашої України" Віктора Ющенка.

Михайло Побочіх включений до виборчого списку під № 81 від партії "Народний Фронт". Він працює заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем, АТ "Ощадбанк".