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В Верховной Раде предлагают наказывать нардепов за голосование "за соседа"

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В Верховной Раде предлагают наказывать нардепов за голосование "за соседа"
В Верховной Раде предлагают наказывать нардепов за голосование "за соседа" / texty.org.ua

В Верховной Раде предлагают наказывать народных депутатов за так называемое кнопкодавство – не личное голосование. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от Народного Фронта Леонид Емец.

За голосование "за соседа" предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом – 17 тысяч гривен.

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Общественное движение "Честно" следит за голосованием народных депутатов. Активный "кнопкодав" в парламенте – нардеп от группы "Партия Возрождения" Антон Яценко. У него зафиксировали 66 случаев кнопкодавства.

Ранее уголовную ответственность предлагали ввести в 2014 году, но законопроект был снят с рассмотрения. Позже в первом чтении проголосовали законопроект с предложением внести изменения в Регламент Верховной Рады, чтобы наказывать депутатов за кнопкодавство. Но уже три года не могут дойти до второго чтения.

Напомним, что около года назад на пленарном заседании Верховной Рады во время голосования зафиксировано, что сразу десять народных депутатов занимались кнопкодавством.

Теги: Емец Леонид Александрович Законопроект Верховная Рада Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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