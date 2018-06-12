У Верховній Раді пропонують карати нардепів за голосування "за сусіда"

У Верховній Раді пропонують карати народних депутатів за так зване кнопкодавство – не особисте голосування. Відповідний законопроект зареєстрував нардеп від Народного Фронту Леонід Ємець.

За голосування "за сусіда" пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом – 17 тисяч гривень.

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Громадський рух "Чесно" слідкує за голосуванням народних депутатів. Найактивніший "кнопкодав" в парламенті – нардеп від групи "Партія Відродження" Антон Яценко. У нього зафіксували 66 випадків кнопкодавства.

Раніше кримінальну відповідальність пропонували запровадити у 2014 році, але законопроект було знято з розгляду. Пізніше в першому читанні проголосували законопроект із пропозицію внести зміни в Регламент Верховної ради, аби карати депутатів за кнопкодавство. Але вже три роки не можуть дійти до другого читання.

Нагадаємо, що близько року тому на пленарному засіданні Верховної Ради під час голосування зафіксовано, що відразу десятеро народних депутатів займалися кнопкодавством.