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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Верховной Раде прокомментировали перспективы саммита НАТО для Украины

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11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО. В Верховной Раде это событие также не обошли. В частности, народные избранники высказались о перспективах саммита Альянса для Украины.

Депутаты не очень верят, что 11 июля на саммите НАТО будут приняты важные документы прежде всего потому, что сам Альянс сейчас переживает определенные проблемы, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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К тому же, недавно президент США Дональд Трамп раскритиковал членов из-за того, что они, мол, не вовремя делают взносы. И вообще, будто бы США финансирует НАТО больше, чем европейские страны.

В Верховной Раде также добавляют: потому, что Украина еще не до конца разорвала отношения с Россией, в частности экономические отношения, ее не будут спешить брать в страну-члена Альянса.

К сожалению, НАТО переживает свой кризис. Думаю, знаете историю с Трампом. Мы в действующем законодательстве подкрепили пронатовский евроатлантический курс, но я не думаю, что от саммита надо ждать каких-то слишком серьезных решений для Украины,
– отметил нардеп от "Народного фронта" Игорь Гузь.

"Последние заявления представителей НАТО особой радости не приносят. Надо очень тяжело работать и доказывать свою состоятельность западным партнерам. Тогда мы будем желанными союзниками", – сказал нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко.

В президентской фракции настроены более оптимистично. Там надеются, что на саммите таки подпишут дркументы, которые подтвердят стремление Украины стать страной-членом НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Верховная Рада
Источник: 24 канал
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