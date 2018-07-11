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У Верховній Раді прокоментували перспективи саміту НАТО для України

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11 липня у Брюсселі стартував саміт НАТО. У Верховній Раді цю подію також не оминули. Зокрема, народні обранці висловилися щодо перспектив саміту Альянсу для України.

Депутати не дуже вірять, що 11 липня на саміті НАТО будуть ухвалені важливі документи насамперед через те, що сам Альянс наразі переживає певні проблеми, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

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До того ж, нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував членів Альянсу через те, що вони, мовляв, невчасно роблять внески. І загалом, наче США фінансує НАТО більше, ніж європейські країни. 

У Верховній Раді також додають: через те, що Україна ще не до кінця розірвала стосунки з Росією, зокрема економічні відносини, її не поспішатимуть брати у країну-члена Альянсу. 

На жаль, НАТО переживає свою кризу. Думаю, знаєте історію з Трампом. Ми у чинному законодавстві підкріпили пронатівський євроатлантичний курс, але я не думаю, що з саміту треба чекати якихось надто серйозних рішень для України,
– зазначив нардеп від "Народного фронту" Ігор Гузь. 

"Останні заяви представників НАТО особливої радості не приносять. Треба дуже важко працювати і доводити свою спроможність західним партнерам. Тоді ми будемо бажаними союзниками", – сказав нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко. 

У президентській фракції налаштовані більш оптимістично. Там сподіваються, що на саміті таки підпишуть дркументи, які підвердять прагнення України стати країною-членом НАТО. 

Теги: Новини України Новини політики НАТО Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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