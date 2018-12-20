В Виннице девятиклассница распылила газ в школе: детей госпитализировали

20 декабря в винницкой школе №18, что по улице Келецкая временно остановили обучение. Причиной того стал баллончик с перечным газом, который ученица школы распылила на втором этаже.

Об этом проинформировал сайт "Вінниця.info".

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По словам учеников школы, из-за распыленного газа всех срочно эвакуировали из школы. В заведение приехали несколько машин скорой помощи.



Вследствие распыления газа в школе в больницу забрали двух детей

В результате инцидента пострадали девять детей, двоих из них забрали в больницу. Местные правоохранители сообщили, что баллончик с перцовым газом распылила ученица девятого класса в уборной на втором этаже.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и откуда у девушки появился баллончик. После проветривания помещения обучение в школе восстановили.

Напомним, что в среду, 19 декабря, в школе Черноморская Одесской области девушка применила перцовый газовый баллончик, в результате инцидента пострадали четверо учащихся. Правоохранители решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.