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      У Вінниці дев'ятикласниця розпилила газ у школі: дітей госпіталізували

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      Розпилення газу у вінницькій школі
      Розпилення газу у вінницькій школі / novosti-n.org

      20 грудня у вінницькій школі №18, що по вулиці Келецька тимчасово зупинили навчання. Причиною того став балончик з перцевим газом, який учениця школи розпилила на другому поверсі.

      Про це проінформував сайт "Вінниця.info".

      Читайте також: Загорілася школа у Києві, дітей довелось евакуювати: відео інциденту

      За словами учнів школи, через розпорошений газ всіх терміново евакуювали зі школи. До закладу приїхали декілька машин швидкої допомоги. 

      Унаслідок розпилення газу у школі до лікарні забрали двох дітей
      Унаслідок розпилення газу у школі до лікарні забрали двох дітей

      Унаслідок інциденту постраждали дев'ятеро дітей, двох із них забрали до лікарні. Місцеві правоохоронці повідомили, що балончик із перцевим газом розпорошила учениця дев'ятого класу у вбиральні на другому поверсі.

      Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту і звідки у дівчини з’явився балончик. Після провітрення приміщення навчання в школі відновили.

      Нагадаємо, що у середу, 19 грудня, у школі Чорноморська Одеської області дівчина застосувала перцевий газовий балончик, унаслідок інциденту постраждали четверо учнів. Правоохоронці розв'язують питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності.

      Теги: Новини України Газ Діти і неповнолітні Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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