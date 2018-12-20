У Вінниці дев'ятикласниця розпилила газ у школі: дітей госпіталізували

20 грудня у вінницькій школі №18, що по вулиці Келецька тимчасово зупинили навчання. Причиною того став балончик з перцевим газом, який учениця школи розпилила на другому поверсі.

Про це проінформував сайт "Вінниця.info".

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За словами учнів школи, через розпорошений газ всіх терміново евакуювали зі школи. До закладу приїхали декілька машин швидкої допомоги.



Унаслідок розпилення газу у школі до лікарні забрали двох дітей

Унаслідок інциденту постраждали дев'ятеро дітей, двох із них забрали до лікарні. Місцеві правоохоронці повідомили, що балончик із перцевим газом розпорошила учениця дев'ятого класу у вбиральні на другому поверсі.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту і звідки у дівчини з’явився балончик. Після провітрення приміщення навчання в школі відновили.

Нагадаємо, що у середу, 19 грудня, у школі Чорноморська Одеської області дівчина застосувала перцевий газовий балончик, унаслідок інциденту постраждали четверо учнів. Правоохоронці розв'язують питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності.