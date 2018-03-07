В Виннице облили "кровью" офис партии Порошенко
В среду, 7 марта, в центре Винницы офис "Блока Петра Порошенко" Солидарность" облили красной краской.
Об этом сообщает Gazeta.ua.
По информации издания, к таким действиям прибегли местные активисты, которые обвиняют БПП в разгоне палаточного городка под Верховной Радой, во время которого их собратьев поставили на колени.
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Активисты также выразили возмущение тем, что на внеочередную сессию Винницкого облсовета не явились депутаты. Поэтому, активисты облили красной краской лестницу в местном офисе БПП.
Напомним, 3 марта в Киеве правоохранители силой разогнали палаточный городок под парламентом.
Источник: 24 Канал
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