В Виннице облили "кровью" офис партии Порошенко

В среду, 7 марта, в центре Винницы офис "Блока Петра Порошенко" Солидарность" облили красной краской.

Об этом сообщает​ Gazeta.ua.

По информации издания, к таким действиям прибегли местные активисты, которые обвиняют БПП в разгоне палаточного городка под Верховной Радой, во время которого их собратьев поставили на колени.

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Активисты также выразили возмущение тем, что на внеочередную сессию Винницкого облсовета не явились депутаты. Поэтому, активисты облили красной краской лестницу в местном офисе БПП.

Напомним, 3 марта в Киеве правоохранители силой разогнали палаточный городок под парламентом.